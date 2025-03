Bratislavská mestská polícia: Chodníky patria prioritne chodcom

Bratislava 22. marca (TASR) - Mestská polícia v Bratislave sa v týchto dňoch zameriava na kontrolu miest, kde dochádza k častým stretom chodcov a cyklistov. Jednou z najvyťaženejších oblastí je promenáda na Rázusovom nábreží. Napriek tomu, že tam pred viac ako rokom vznikla nová cyklotrasa, stále sa nájdu cyklisti, ktorí jazdia pomedzi chodcov. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Chodníky patria prioritne chodcom, a preto by sa mali na nich cítiť bezpečne. Jednou z najvyťaženejších lokalít je promenáda na Rázusovom nábreží, kde napriek existujúcej cyklotrase mnohí cyklisti jazdia pomedzi chodcov a ohrozujú ich," konštatuje hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová.



Mestská polícia preto opätovne pripomína platné pravidlá. Na chodníku môžu jazdiť iba deti do desať rokov alebo dospelí, ktorí ich sprevádzajú, prípadne ich vezú v sedačke či vozíku. V takom prípade je zároveň nevyhnutné jazdiť vpravo a neobmedzovať chodcov. Cyklisti by však mali v prvom rade využívať pre nich vyhradenú infraštruktúru. Dodržiavaním predpisov sa okrem iného vyhnú pokutám.



"Nezabúdajte, že všetci sme v prvom rade chodci a až potom cyklisti či vodiči. Myslite na tých najzraniteľnejších a správajte sa zodpovedne," odkazuje mestská polícia.