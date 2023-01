Bratislavská mestská polícia má nové vozidlá

Bratislava 7. januára (TASR) – Mestská polícia v Bratislave má 11 nových vozidiel. Jedným z nich je aj vozidlo so špeciálnou výbavou, ťažným i navíjacím zariadením, ktoré je určené na riešenie krízových situácií v uliciach hlavného mesta, ale aj v ťažšie dostupnom teréne. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície Peter Borko.



"Je nesmierne dôležité, aby sme sa na vozidlá mohli spoľahnúť. A to najmä v situáciách, kedy je ohrozený ľudský život a mnohokrát rozhoduje každá jedna sekunda," konštatuje náčelník mestskej polície Miroslav Antal.



Nové vozidlá podľa neho pomôžu policajtom rýchlejšie sa presúvať a chrániť život a zdravie nielen obyvateľov, ale aj samých. Nové vozidlá nahradia najstaršie a najmenej spoľahlivé autá vo vozovom parku. Od obmeny sa očakáva aj šetrenie financií na ich prevádzku a servis. Viaceré vozidlá, ktoré v súčasnosti mestská polícia používa, majú najazdených viac ako 350.000 kilometrov.



Pri mimoriadnych a krízových situáciách bude pomáhať vozidlo so špeciálnym vybavením. Ide napríklad o situácie, ktoré môžu nastať v súvislosti so zimným obdobím, pri povodniach i iných prírodných katastrofách, ale tiež pri demonštráciách a veľkých a rizikových športových alebo kultúrnych podujatiach. Vozidlo bolo pridelené Útvaru zásahovej jednotky a kynológie.



Vozidlo má zabudované ťažné a aj navíjacie zariadenie. "Na korbe máme špeciálnu výbavu, ktorú nemá žiadna iná hliadka mestskej polície," približuje veliteľ útvaru Marek Schürger. Tá je postupne dopĺňaná. Slúži na pomoc hliadkam mestskej polície, ale najmä ľuďom v núdzi, kedy nie je možné počkať na profesionálne záchranné zložky.



V súčasnosti už výbava obsahuje napríklad vyslobodzovaciu techniku ako páčidlá, kliešte na kov, sekeru, hydraulickú sadu, zimné reťaze na osobné autá, vyslobodzovacie pásy, baranidlo, teleskopický rebrík či pohotovostnú prepravnú plachtu pre zranených. Jej súčasťou sú aj záchranné vesty do vody, laná, nočné videnie, hasiaca technika, sady prvej pomoci, nosiče balistických plátov či balistický štít. V pláne je zaobstarať napríklad aj nafukovací motorový čln.