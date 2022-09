Bratislavská mestská polícia pripomína vodičom začiatok školského roka

Bratislava 3. septembra (TASR) - Bratislavská mestská polícia očakáva v súvislosti so začiatkom školského roka väčší pohyb detí a nárast počtu áut. Apeluje preto na vodičov, aby zvýšili opatrnosť. Uviedla to na sociálnej sieti.



"Dbajte na bezpečnosť chodcov. Zastavujte pri priechodoch, buďte obzvlášť obozretní v okolí škôl, neprekračujte maximálnu povolenú rýchlosť," zdôraznila s tým, že vodiči by mali byť ohľaduplní aj k sebe navzájom.



Jazdy budú podľa polície počas školského roka trvať dlhšie ako cez prázdniny. "Aby ste sa vyvarovali stresovým situáciám, vyštartujte k vášmu cieľu s časovým predstihom," odporučila.



Vyzvala ľudí, aby využívali i verejnú dopravu. "Dopravný podnik Bratislava bude od pondelka (5. 9.) vypravovať väčšinu spojov MHD opäť podľa cestovných poriadkov platných pre školský rok," informovala. Cestujúcim, ktorí do Bratislavy prichádzajú autom, odporučila využiť záchytné parkoviská.