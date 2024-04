Bratislavská mestská polícia upozorňuje na sobotné dopravné obmedzenia

Bratislava 5. apríla (TASR) - Mestská polícia (MsP) Bratislava upozorňuje na víkendové dopravné obmedzenia v Bratislave v súvislosti s maratónom. Informovala o tom na sociálnej sieti.



Upozornila, že v sobotu (6. 4.) v čase od 9.00 do 17.30 h bude uzatvorená Pribinova ulica v oboch pruhoch bližšie pri nákupnom centre - od vjazdu na Pribinovu ulicu zo Šafárikovho námestia až po Dopravný podnik Bratislava na Olejkárskej ulici a výjazd z parkoviska za Slovenským národným divadlom. Odporúča vodičom využiť podzemné garáže alebo parkovacie plochy v okolí nákupného centra. "Vjazd do podzemných garáží 'Centrum' z Pribinovej a Krupkovej ulice nebude možný. Ostatné vjazdy a výjazdy z podzemných garáží budú bez obmedzení," doplnila.



MsP takisto pripomína, že trasa hlavného nedeľného (7. 4.) behu povedie cez mestské časti Staré Mesto, Ružinov a Petržalka. "V čase od 8.50 do 14.00 h bude doprava po trase behu priebežne uzatváraná. Ak v nedeľu plánujete prísť autom, urobte tak najneskôr do 7.45 h, pretože po tomto čase už dôjde k postupnému obmedzovaniu dopravy v okolí nákupného centra. Počítajte aj s obmedzením vjazdu do podzemných garáží 'Centrum', a to v čase od 7.45 do 14.30 h," priblížila MsP s tým, že ostatné vjazdy a výjazdy z garáží budú bez obmedzení. Dočasné zmeny sa podľa nej dotknú aj verejnej prepravy pri linkách premávajúcich v centre mesta a v okolí Záhradníckej a Ružinovskej ulice.



MsP dodáva, že občania sa môžu na nich obrátiť na linke 159 alebo osloviť niektorú ich hliadku v prípade, ak budú potrebovať pomoc alebo sa stanú svedkom akéhokoľvek protiprávneho konania.