Bratislavská Nemocnica Bory získala povolenie na prevádzku

Bratislava 4. januára (TASR) - Nemocnica Bory, ktorú postavili v bratislavskom Lamači, získala od Bratislavského samosprávneho kraja povolenie na prevádzku. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Jana Fedáková. Na základe toho chce nemocnica iniciovať ďalšie rokovanie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o zazmluvnení.



"Tento týždeň sme sa stali všeobecnou nemocnicou, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo nás veľmi teší a predstavuje to ďalší významný krok k otvoreniu nemocnice pre pacientov," uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka.



Prvé pracoviská nemocnice sa majú otvoriť v Bratislave v marci tohto roka. Nemocnica má mať 405 lôžok. Jej súčasťou bude okrem iného 16 operačných sál či urgentný príjem s heliportom. Poskytovať má zdravotnú starostlivosť vo viac ako 50 špecializáciách. Celkovo plánuje nemocnica zamestnať viac ako 1500 ľudí.



Nemocnica Bory získala právoplatné stavebné povolenie v júli 2018 a následne v auguste toho roku sa začalo s jej výstavbou. Šesťpodlažný objekt má jedno podzemné podlažie, štyri nadzemné podlažia, piate technologické podlažie a na streche sa nachádza heliport. Súkromná investícia do zdravotníctva sa má pohybovať na úrovni 240 miliónov eur.