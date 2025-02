Bratislavská nemocnica by mohla pre pracovníkov získať nájomné byty

Bratislava 20. februára (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) by mohla pre svojich zdravotníckych pracovníkov získať časť štátom podporovaných nájomných bytov. Vedenie nemocnice o tom začalo rokovať s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. UNB o tom informovala na sociálnej sieti.



"Bolo to naše prvé rokovanie s vedením najväčšej bratislavskej nemocnice, veríme, že jeho výsledkom bude zapojenie sa jej zamestnancov do systému registrácie. Začali sme rokovania o možnosti prideliť časť prvých bytov v systéme práve zdravotníckemu personálu UNB," informovala generálna riaditeľka agentúry Eva Lisová.



Riaditeľ nemocnice Alexander Mayer vníma možnosť získania nájomných bytov pre zdravotníkov veľmi pozitívne. "Verím, že to tak bude aj zo strany zdravotníkov, ktorí prejavia o tieto byty záujem. Stabilizácia personálu je jednou z našich priorít, som presvedčený o tom, že aj takéto kroky môžu viesť k zlepšeniu situácie s personálom najmä v pozíciách sestra a ošetrovateľ, sanitár," povedal.