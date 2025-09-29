< sekcia Regióny
Bratislavská nemocnica prejde na nový informačný systém

Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke prejde na nový nemocničný informačný systém za takmer 4,7 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy uverejnenej v centrálnom registri zmlúv (CRZ). Cieľom je podľa UNB predísť ohrozeniu chodu nemocnice a nahradiť končiaci systém novým riešením.
„Cieľom je vyriešenie kritickej situácie hraničiacej s možnosťou neplnenia zákonných postupov až ohrozenia ekonomiky a poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s predčasným ukončením podpory a rozvoja stávajúceho Nemocničného informačného systému,“ uvádza sa v zmluve.
Nový informačný systém má nahradiť pôvodný systém Xanta a zabezpečiť všetky pacientske a klinické procesy. „Tiež umožniť sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku organizácie v reálnom čase tak, aby poskytoval ucelený prehľad o stave organizácie a kvalite poskytovanej starostlivosti a služieb,“ uviedla UNB v dokumente.
Vo výberovom konaní bola úspešná košická firma Stapro Slovensko, ktorá už dodávala nemocničné informačné systémy pre viaceré zariadenia. Firma má v rámci predmetu zmluvy dodať licencie, hardvér a infraštruktúru, zabezpečiť migráciu dát zo starého systému, implementáciu, zaškolenie personálu a poskytovať servisnú podporu po odovzdaní systému.
Celková suma zákazky je 4.691.638 eur s DPH. Základný systém bude podľa zmluvy nasadený do štyroch mesiacov od jej účinnosti, celé riešenie do deviatich mesiacov.
