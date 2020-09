Bratislavská Nemocnica sv. Michala posilnila testovanie na COVID-19

Bratislava 12. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnica - Nemocnica sv. Michala v Bratislave posilnila v súvislosti s aktuálnou pandémiou nového koronavírusu svoje testovacie kapacity. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Nový spôsob testovania z kvapky krvi z prsta umožňuje detekciu protilátok ochorenia COVID-19 už približne po 15 minútach. Test je možné absolvovať po telefonickom dohovore počas pracovných dní v čase od 10.00 h do 12.00 h v priestoroch izolačnej miestnosti na prízemí nemocnice. Pre samoplatcov je dostupný v cene 35 eur.



"V boji s pandémiou ochorenia COVID-19 sa už od vypuknutia prvej vlny snažíme urobiť maximum, a to nielen prostredníctvom Ozbrojených síl SR, ale tiež za pomoci našich rezortných inštitúcií. Nová možnosť testovania pre verejnosť v Nemocnici sv. Michala uľahčí jeho dostupnosť širokej verejnosti," uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).



Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) je rád, že v Nemocnici sv. Michala spustili takúto službu. "Som presvedčený, že aj vďaka takejto možnosti môžeme prispieť k zlepšeniu epidemiologickej situácie u nás. Je to jedno z mnohých inovatívnych opatrení nového manažmentu nemocnice pod vedením nového generálneho riaditeľa," komentoval.



Oddelenie klinickej biochémie a hematológie Univerzitnej nemocnice – Nemocnice sv. Michala, a. s. vykonáva rýchly diagnostický test na detekciu protilátok ochorenia COVID-19 pre samoplatcov od stredy (9. 9.), a to na základe telefonického dohovoru v priestoroch izolačnej miestnosti na prízemí nemocnice.



Nemocnica sv. Michala so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu je v správe Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR.