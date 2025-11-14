< sekcia Regióny
Bratislavská Noc cirkusu je súčasťou medzinárodného festivalu
Organizátor v októbri v bratislavskej Tržnici otvoril Centrálu, centrum nového cirkusu, priestor pre širokú komunitu umelcov a aj pre verejnosť.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Bratislava sa v piatok stáva súčasťou medzinárodného festivalu cirkusových nocí, ktorý sa uskutoční vo viacerých európskych mestách 14. až 16. novembra. Noc cirkusu (La Nuit du cirque) oslávi sviatok nového cirkusu v bratislavskej Tržnici na Trnavskom mýte. „Počas poldenného festivalu prinesieme rozmanité cirkusové umenie a aktivity. Nechceme nechať návštevníkov sa len pozerať, ale pozveme ich, aby sa stali súčasťou Noci cirkusu,“ približuje občianske združenie CirKusKus podujatie so začiatkom o 13.30 h.
Organizátor v októbri v bratislavskej Tržnici otvoril Centrálu, centrum nového cirkusu, priestor pre širokú komunitu umelcov a aj pre verejnosť. „Slovensko sa na mape Noci cirkusu ocitá prvýkrát. Podujatia spojené s Nocou cirkusu sa realizujú v Bratislave a v Košiciach v úzkej spolupráci a s podporou českej Asociácie nového cirkusu,“ uvádza CirKusKus, prvá škola nového cirkusu na Slovensku, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí i dospelých v oblasti cirkusových umení.
Do programu bratislavskej časti festivalu zaradili cirkusové aktivity a predstavenia, oslovujúce široké spektrum spoločnosti. Podujatie otvorí Diversability circus, aktivity s cirkusovou atmosférou pre ľudí so špeciálnymi potrebami.
Na svoje si prídu aj najmenší diváci, ktorým Elena Kremnická ukáže interaktívne predstavenie Poklad za Dračou horou. „Cirkusová rozprávka je príbehom mladej cirkusantky, ktorá na svojej ceste svetom zisťuje, že materiálne bohatstvo nie je to najvzácnejšie, čo môžeme vlastniť,“ približuje CirKusKus šou so začiatkom o 16.30 h. Po nej dáva do pozornosti cirkusový workshop, na ktorom si účastníci vyskúšajú cirkusové umenie na vlastnej koži. Lektori im predvedú základy žonglovania, akrobacie a ďalších cirkusových disciplín.
Súčasťou festivalu je aj Teens cabaret, na ktorom mladí akrobati spolu s tínedžermi z pražskej organizácie Cirqueon odprezentujú, čo sa naučili v energickom cirkusovom kabarete.
Na pódiu sa predstaví i artistka, vzdušná akrobatka, herečka-performerka Helena Škovierová v autorskom diele Kaleidoskop. „Vizuálne a hudobne silné predstavenie pomáha zodpovedať otázku, či človek bez umenia stráca kus duše,“ dodávajú organizátori k profesionálnemu vystúpeniu v hudobnom sprievode Borisa Čellára. Autorkou a dizajnérkou ústredného umeleckého objektu - kaleidoskopu, je Katarína Komara.
Open stage bude priestorom, kde môže každý umelec predviesť svoje číslo. Cirkusový sviatok ukončí voľný tréning pre všetkých záujemcov, akrobatov aj milovníkov cirkusu.
Noc cirkusu - La Nuit du cirque, je medzinárodný projekt podporujúci umenie nového cirkusu. Počas víkendu 14. - 16. november prinesie do viacerých európskych miest podujatia na jeho podporu. Projekt vznikol z iniciatívy Territoires de Cirque za podpory francúzskeho ministerstva kultúry v spolupráci s Institut francais.
Organizátor v októbri v bratislavskej Tržnici otvoril Centrálu, centrum nového cirkusu, priestor pre širokú komunitu umelcov a aj pre verejnosť. „Slovensko sa na mape Noci cirkusu ocitá prvýkrát. Podujatia spojené s Nocou cirkusu sa realizujú v Bratislave a v Košiciach v úzkej spolupráci a s podporou českej Asociácie nového cirkusu,“ uvádza CirKusKus, prvá škola nového cirkusu na Slovensku, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí i dospelých v oblasti cirkusových umení.
Do programu bratislavskej časti festivalu zaradili cirkusové aktivity a predstavenia, oslovujúce široké spektrum spoločnosti. Podujatie otvorí Diversability circus, aktivity s cirkusovou atmosférou pre ľudí so špeciálnymi potrebami.
Na svoje si prídu aj najmenší diváci, ktorým Elena Kremnická ukáže interaktívne predstavenie Poklad za Dračou horou. „Cirkusová rozprávka je príbehom mladej cirkusantky, ktorá na svojej ceste svetom zisťuje, že materiálne bohatstvo nie je to najvzácnejšie, čo môžeme vlastniť,“ približuje CirKusKus šou so začiatkom o 16.30 h. Po nej dáva do pozornosti cirkusový workshop, na ktorom si účastníci vyskúšajú cirkusové umenie na vlastnej koži. Lektori im predvedú základy žonglovania, akrobacie a ďalších cirkusových disciplín.
Súčasťou festivalu je aj Teens cabaret, na ktorom mladí akrobati spolu s tínedžermi z pražskej organizácie Cirqueon odprezentujú, čo sa naučili v energickom cirkusovom kabarete.
Na pódiu sa predstaví i artistka, vzdušná akrobatka, herečka-performerka Helena Škovierová v autorskom diele Kaleidoskop. „Vizuálne a hudobne silné predstavenie pomáha zodpovedať otázku, či človek bez umenia stráca kus duše,“ dodávajú organizátori k profesionálnemu vystúpeniu v hudobnom sprievode Borisa Čellára. Autorkou a dizajnérkou ústredného umeleckého objektu - kaleidoskopu, je Katarína Komara.
Open stage bude priestorom, kde môže každý umelec predviesť svoje číslo. Cirkusový sviatok ukončí voľný tréning pre všetkých záujemcov, akrobatov aj milovníkov cirkusu.
Noc cirkusu - La Nuit du cirque, je medzinárodný projekt podporujúci umenie nového cirkusu. Počas víkendu 14. - 16. november prinesie do viacerých európskych miest podujatia na jeho podporu. Projekt vznikol z iniciatívy Territoires de Cirque za podpory francúzskeho ministerstva kultúry v spolupráci s Institut francais.