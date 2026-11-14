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Bratislavská Noc cirkusu sa pripojí k celoeurópskemu podujatiu
V Novej tržnici na Trnavskom mýte ho od 13.30 h organizuje občianske združenie CirKusKus.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - K celoeurópskemu podujatiu La Nuit du Cirque sa už druhýkrát pridá bratislavské podujatie Noc cirkusu. V Novej tržnici na Trnavskom mýte ho od 13.30 h organizuje občianske združenie CirKusKus.
„Počas poldenného festivalu sa predstavia členovia CirKusKusu spolu s ansámblom Funny Fellows a ich spoločným projektom Vintage Circus,“ uvádzajú organizátori. V rámci programu pozývajú aj na program Divadla Štúdio tanca pre najmenších, predstavenia súčasného tanca i záverečnú ohňovú šou. „Medzi jednotlivými vystúpeniami budú prebiehať cirkusové workshopy pre všetky vekové skupiny,“ dodávajú organizátori podujatia.
Podrobný program je na jeho webe.
„Počas poldenného festivalu sa predstavia členovia CirKusKusu spolu s ansámblom Funny Fellows a ich spoločným projektom Vintage Circus,“ uvádzajú organizátori. V rámci programu pozývajú aj na program Divadla Štúdio tanca pre najmenších, predstavenia súčasného tanca i záverečnú ohňovú šou. „Medzi jednotlivými vystúpeniami budú prebiehať cirkusové workshopy pre všetky vekové skupiny,“ dodávajú organizátori podujatia.
Podrobný program je na jeho webe.