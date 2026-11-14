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Bratislavská Noc cirkusu sa pripojí k celoeurópskemu podujatiu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V Novej tržnici na Trnavskom mýte ho od 13.30 h organizuje občianske združenie CirKusKus.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - K celoeurópskemu podujatiu La Nuit du Cirque sa už druhýkrát pridá bratislavské podujatie Noc cirkusu. V Novej tržnici na Trnavskom mýte ho od 13.30 h organizuje občianske združenie CirKusKus.

Počas poldenného festivalu sa predstavia členovia CirKusKusu spolu s ansámblom Funny Fellows a ich spoločným projektom Vintage Circus,“ uvádzajú organizátori. V rámci programu pozývajú aj na program Divadla Štúdio tanca pre najmenších, predstavenia súčasného tanca i záverečnú ohňovú šou. „Medzi jednotlivými vystúpeniami budú prebiehať cirkusové workshopy pre všetky vekové skupiny,“ dodávajú organizátori podujatia.

Podrobný program je na jeho webe.
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