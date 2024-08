Bratislava 5. augusta (TASR) - Bratislavská Petržalka hľadá tohtoročný vianočný stromček, ktorý bude počas vianočných sviatkov osadený na Námestí Republiky. Malo by ísť ideálne o smrek obyčajný alebo smrek pichľavý, s výškou minimálne desať metrov a pravidelným (kužeľovitým) tvarom koruny. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Samotné hľadanie vhodného stromčeka prebieha viac ako pol roka. Taktiež záleží na tom, či strom má právoplatné rozhodnutie na výrub alebo je potrebné ho vybaviť, čo celý proces výrazne predlžuje," približuje vedúci referátu životného prostredia Adrián Ševeček.



Na mestskú časť sa už môžu obrátiť tí, ktorí takýto ihličnan určený na výrub vlastnia a sú ochotní ho darovať, prípadne aj poznajú niekoho, kto uvedený druh stromu vlastní a rád by ho daroval. Môžu to byť fyzické i právnické osoby. Urobiť tak môžu prostredníctvom e-mailovej adresy andrej.pazitny@petrzalka.sk. Ideálne je uviesť aj parametre dreviny, teda druh, približnú šírku kmeňa, výšku stromu a jeho umiestnenie vrátane fotografií.



Všetky náklady spojené s výrubom a prevozom stromu uhradí samospráva.