Bratislavská Petržalka odkúpi objekt ZSE za 2,6 milióna eur

Bratislava 7. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka odkúpi objekt spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE) na Ulici Ondreja Štefanka za 2,6 milióna eur. Prioritným cieľom je zabezpečenie vhodných podmienok pre materiálno-technické vybavenie referátu správy verejných priestranstiev. Podľa samosprávy existujú aj ďalšie alternatívy na využitie priestoru, v spolupráci s hlavným mestom sa tiež otvára možnosť postaviť v okolí nájomné bývanie.



"Som presvedčený, že keď budeme zabezpečovať starostlivosť verejných priestranstiev ďalších 20 rokov vo vlastnej réžii, investovaná suma sa nám vráti niekoľkonásobne," uviedol pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka. Pokiaľ ide o financovanie, mestská časť má schválený úverový rámec vo výške troch miliónov eur, z ktorého môže použiť 50 percent na kapitálové výdavky. Druhú polovicu bude financovať z vlastných zdrojov, a to z hospodárskeho prebytku.



Predmetný areál ZSE bol dlhodobo nevyužívaný, v súčasnosti ho využívajú zamestnanci spomínaného referátu správy verejných priestranstiev. Spoločnosť však od začiatku deklarovala, že nemá záujem areál dlhodobo prenajímať, ale chce ho predať. Mestská časť ho má prenajatý na dva roky. Rozhodla sa odkúpiť ho aj preto, lebo predmetnému referátu pribúdajú aktivity v réžii mestskej časti, ako aj z dôvodu nevyhovujúcich podmienok susedného areálu miestneho podniku verejnoprospešných služieb. Areál totiž nespĺňa nielen kapacitné podmienky, ale ani podmienky zo stavebno-technickej a ekologickej stránky.



"Nový areál sa nachádza v tesnom susedstve pozemkov v správe mestskej časti aj vo vlastníctve hlavného mesta, preto existujú aj ďalšie alternatívy využitia tohto priestoru," priblížil Hrčka, podľa ktorého sa zvyšuje pravdepodobnosť, že by magistrát vybudoval na svojich pozemkoch v súlade s územným plánom nájomné bývanie. O výstavbe však bude musieť rozhodnúť miestne i mestské zastupiteľstvo, nájomné byty sú podľa starostu pre mestskú časť najlepšou voľbou.



Súčasťou budovy sú aj administratívne a bytové priestory, po podpísaní kúpnopredajnej zmluvy by malo mestskej časti pribudnúť aj sedem bytov, ktoré v súčasnosti obývajú zamestnanci ZSE. Štyri byty zostanú naďalej v súkromnom vlastníctve, do budúcna však nie je podľa starostu vylúčené, že mestská časť bude mať záujem odkúpiť aj tie, aby vlastnila celý objekt. „Uvidíme, keď bude chcieť mestská časť budovu dostavať, pristavať, nadstavať. Jedna z alternatív možno bude odkúpenie aj tých štyroch bytov,“ skonštatoval Hrčka.



Odkúpenie objektu zároveň môže prispieť aj k rozšíreniu kapacít v Materskej škole (MŠ) Bohrova. V budove škôlky donedávna sídlilo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, časť strediska však bola presunutá do priestorov na Ulici Ondreja Štefanka, druhá do budovy miestneho úradu. „Ich presunom sa uvoľnili tri miestnosti, z ktorých rekonštrukciou vzniknú nové triedy,“ doplnil Hrčka.