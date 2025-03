Bratislava 19. marca (TASR) - Bratislavská Petržalka plánuje zmodernizovať ďalšie svoje športoviská. Zrekonštruovať chce bazén na Základnej škole (ZŠ) Turnianska a telocvične na ZŠ Holíčska. Zámery schválili v marci miestni poslanci. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Obnovu školskej plavárne v zlom technickom stave odhaduje mestská časť na takmer 1,8 milióna eur. Mestská časť sa bude uchádzať o externé zdroje, zapojí sa do výzvy Fondu na podporu športu vo výške jedného milióna eur. Spolufinancovanie z rozpočtu samosprávy by malo byť vo výške 783.000 eur.



"V dôsledku dlhoročného prevádzkovania bazéna sú všetky kovové prvky v bazénovej hale vrátane vzduchotechnickej časti napadnuté koróziou. Stav bazéna je takisto nevyhovujúci a je potrebná jeho oprava," zhodnotil zástupca prednostu pre investície a dopravu miestneho úradu Miloš Holán.



Plavecký bazén by mal slúžiť primárne pre potreby školy, avšak aj okolitých materských a základných škôl na výuku plávania počas športovej výchovy.



V prípade, že bude mestská časť vo výzve úspešná, odštartuje rekonštrukciu predposlednej školskej plavárne vo svojej správe. Dokončená je obnova bazéna na ZŠ Pankúchova, aktuálne je pred ukončením obnova na ZŠ Holíčska a nedávno odštartovala komplexnú rekonštrukciu na ZŠ Budatínska. Posledným školským bazénom čakajúcim na rekonštrukciu zostane ten na ZŠ Dudova.



Zastupiteľstvo tiež schválilo zámer rekonštrukcie veľkej a malej telocvične v priestoroch ZŠ Holíčska v sume viac ako 316.000 eur. Mestská časť sa aj v tomto prípade môže zapojiť do výzvy z dielne Fondu na podporu športu a žiadať o nenávratný finančný príspevok vo výške približne 221.000 eur, zvyšok pokryje zo svojho rozpočtu.