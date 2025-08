Bratislava 4. augusta (TASR) - Bratislavská Petržalka spustila hlasovanie za Cenu verejnosti v ankete Osobnosť Petržalky 2025. Verejnosť môže hlasovať online do 31. augusta (vrátane). TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



„Vybraní kandidáti o Cenu verejnosti zabojujú v štyroch kategóriách,“ podotkla Halašková.



Ide o kategórie sociálna práca, rozvoj komunity a životného prostredia; šport a podpora aktívneho životného štýlu; kultúra a zlepšenie spoločenského vyžitia; vzdelávanie a podpora kritického myslenia. V takmer každej z nich sú nominované tri osobnosti, v kategórii sociálna práca, rozvoj komunity a životného prostredia sú to dve osobnosti a jedno združenie.



Kandidátov na Cenu verejnosti vybrala odborná komisia z celkového počtu 50 nominácií, ktoré mestská časť obdržala. Zároveň odborná porota vyberie laureátov na ocenenie Osobnosť Petržalky v jednotlivých súťažných kategóriách. Okrem toho môže byť udelená aj Cena in memoriam, o nej rozhoduje starosta/starostka mestskej časti.



Mená tohtoročných laureátov vyhlási mestská časť 27. septembra v Dome kultúry Zrkadlový háj.