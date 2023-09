Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavská Petržalka spustila projekt pitných fontánok. Osádza ich prioritne pri ihriskách a detských ihriskách, aby sa mohli osviežiť rodičia s deťmi, ale aj tí, ktorí si prišli zašportovať. Do konca roka ich chce namontovať 15. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



V súčasnosti sú v prevádzke dve, a to na Gercenovej a na detskom ihrisku na Veľkom Draždiaku. Ďalšie štyri, na Vavilovovej, Fedinovej, Ševčenkovej a Haanovej ulici, by mali začať fungovať v najbližšom čase.



"Čakáme ešte na inštaláciu systému, ktorým dokážu kolegovia z referátu informačných technológií fontánky na diaľku vypnúť, napríklad v prípade havárie. Systém bude tiež monitorovať spotrebu vody," priblížil Peter Slovák, vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev miestneho úradu.



Nové fontánky majú charakteristickú zelenú farbu a jednotný dizajn. Sú namontované na odovzdávacích staniciach tepla spoločnosti Veolia. Okrem nich sú stále v prevádzke aj existujúce štyri pitné fontánky. Tri z nich sú na Petržalskom korze, konkrétne na Daliborovom námestí, pri podchode na začiatku korza, na Nobelovom námestí a v psom parku na Wolkrovej ulici.



Všetky pitné fontánky, pôvodné aj nové, poskytnú občerstvenie od jari do jesene. Vypínať by sa mali z dôvodu mrazov najneskôr v októbri.