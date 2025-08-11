< sekcia Regióny
Na Dunaji sa potápa loď, zasahujú hasiči aj polícia
Na lodi sa nenachádzajú žiadne osoby.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Bratislavskí policajti aktuálne asistujú v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna z tam zakotvených lodí. Na lodi sa nenachádzajú žiadne osoby. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Oznámenie na linke 158 sme prijali krátko po 14.45 h, v zmysle ktorého sme boli požiadaní o asistenciu v súvislosti s potápaním sa ukotvenej lode, pričom policajti spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ako aj príslušníkmi poriečneho oddelenia PZ na mieste vykonávajú potrebné úkony,“ ozrejmili policajti.
