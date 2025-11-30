< sekcia Regióny
Bratislavská polícia bola v kontakte s osobami v núdzi 172-krát
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Mestská polícia (MsP) Bratislava bola od začiatku novembra v kontakte s osobami v núdzi 172-krát. Išlo napríklad o nposkytnutie prvej pomoci, diek, spacích vakov, čiapok či rukavíc alebo sprostredkovanie kontaktu na príslušné organizácie, ktoré im dokážu pomôcť zvládnuť zimu, najmä poskytnutím nocľahu či teplej stravy. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Hliadky mestskej polície v denných aj nočných hodinách monitorujú verejné priestory. „Zimné obdobie je najnáročnejšie pre ľudí bez domova. Mrazivé teploty zvyšujú riziko podchladenia a ohrozujú ich zdravie. Včasnou pomocou im dokážeme dať druhú šancu na život,“ uviedli policajti.
Odporúčajú všímať si svoje okolie viac ako inokedy a ak ľudia spozorujú osobu v núdzi, nemali by sa jej báť opýtať, či nepotrebuje pomoc. Často môže byť podľa MsP veľmi nápomocnou aj drobnosť, ako prikrývka, rukavice alebo šál.
Ak sa osoba vnútri zdôverí, že chladnú noc plánuje stráviť vonku, prípadne pôsobí zoslabnuto, dezorientovane alebo je nedostatočne oblečená, je potrebné kontaktovať mestskú políciu na čísle 159. „Hliadky dokážu zabezpečiť v spolupráci s pohotovostnou prepravnou službou vo večerných a nočných hodinách prevoz osôb do dostupnej nocľahárne,“ priblížila MsP.
V prípade, že majú ľudia podozrenie na zlý zdravotný stav osoby bez domova, napríklad javí príznaky podchladenia, ako tras, chvenie, mumlanie alebo stráca vedomie, bezodkladne jej treba poskytnúť prvú pomoc a privolať záchrannú zdravotnú službu prostredníctvom linky 155.
