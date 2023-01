Bratislavská polícia by mala čoskoro začať využívať odevné kamery

Bratislava 24. januára (TASR) – Bratislavská mestská polícia by mala čoskoro začať využívať odevné kamery. Zavádzať ich plánuje postupne v prvom štvrťroku tohto roka. K dispozícii má 28 kamier. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.



"Odevné kamery umiestnené na rovnošatách budú slúžiť nielen na ochranu mestských policajtov, ale aj na zadokumentovanie skutočného priebehu deja pri riešení konkrétnych situácií v uliciach Bratislavy," skonštatovala Krajčovičová s tým, že ich obstarali koncom minulého roka.



Kamery by mali využívať všetky útvary mestskej polície. Zavedené do služby majú byť po kompletnom nastavení príslušného systému, na čom mestská polícia v súčasnosti pracuje. Predpokladá, že by sa tak malo stať v priebehu prvého štvrťroka tohto roka.



Mestská polícia posudzuje zároveň možnosti obstarania nových uniforiem, keďže doterajšie bude potrebné pre opotrebovanosť postupne vymeniť, ale pre zvyšujúci sa počet uniformovaných príslušníkov mestskej polície aj priebežne dopĺňať. Verejné obstarávanie by chcela vyhlásiť tento rok. Samotná výmena rovnošiat by mala byť rozdelená na niekoľko etáp počas približne troch nasledujúcich rokov.



"Počet nie je presne určený. Bude sa odvíjať od výšky pridelených finančných prostriedkov," poznamenala Krajčovičová poukazujúc na to, že hlavné mesto zatiaľ nemá schválený rozpočet na tento rok. Služobnú obuv objednáva na základe zmluvy, ktorá vzišla zo súťaže v roku 2021.



Mestská polícia sa zameriava aj na postupné prezbrojovanie policajtov, keďže jeden typ zbraní používa od roku 1993. "Po 30 rokov používania sú už niektoré z nich kazové a nemožno sa na ne vo výkone služby stopercentne spoľahnúť," podotkla Krajčovičová. Od vlaňajšieho decembra má k dispozícii 50 kusov nových zbraní, v priebehu nasledujúcich dvoch rokov má v plánuje zaobstarať ďalšie.



Mestská polícia vyvíja aj vlastný personalizovaný informačný systém, ktorý je tvorený priamo pre jej potreby. Jeho vytváranie je, vzhľadom na náročnosť i finančné požiadavky, rozdelené do troch fáz. Prvá z nich už bola spustená v januári. Ide o základnú databázovú časť, na ktorú budú nadväzovať ďalšie fázy. "Cieľovým stavom je dostupnosť maximálneho množstva informácií v reálnom čase a elektronizácia procesov spracovania oznámení od občanov," doplnila Krajčovičová.