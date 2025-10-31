Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bratislavská polícia dohliada na dopravu a poriadok pri cintorínoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby boli na cestách ohľaduplní a zvýšili svoju pozornosť voči chodcom.

Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Bratislavskí dopravní policajti aktuálne dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a tiež verejný poriadok v blízkosti cintorínov a pietnych miest v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Apeluje na ľudí, aby počas sviatkov dbali na bezpečnosť a obozretnosť. Policajti odporúčajú dávať si pozor na osobné veci. Radia nenechávať kabelky či peňaženky voľne položené na hroboch ani viditeľne uložené v odstavených vozidlách. Odporúčajú tiež používať reflexné prvky. „Myslite na to, aby vás bolo aj v tmavom oblečení a za zníženej viditeľnosti na cestách dobre vidieť,“ zdôraznili.

Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby boli na cestách ohľaduplní a zvýšili svoju pozornosť voči chodcom.

