< sekcia Regióny
Bratislavská polícia eviduje prípady podvodov, vyzýva na obozretnosť
Zároveň na občanov apelovala, aby si neinštalovali aplikácie na vzdialený prístup do mobilu alebo počítača na pokyn neznámej osoby.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Bratislavská krajská polícia denne eviduje prípady podvodov. Apeluje preto na obozretnosť. Občanom pripomína základné preventívne zásady. Odkazuje im napríklad to, aby neposkytovali nikomu údaje k bankovým účtom. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Najčastejšie sa občania stretávajú s telefonátmi o údajnej dopravnej nehode blízkej osoby, o vybavení úveru na ich meno, o potrebe zabezpečiť peniaze na účte, s požiadavkami na inštaláciu aplikácií do mobilného telefónu, ale aj s falošnými investičnými ponukami, ktoré sľubujú rýchle zhodnotenie financií,“ ozrejmila.
Verejnosť preto vyzvala na dodržiavanie preventívnych opatrení. Ľuďom odporučila napríklad, aby pri podozrivom telefonáte alebo správe okamžite ukončili komunikáciu a nehovorili cudzím osobám, akou finančnou hotovosťou alebo cennosťami disponujú. „Nevyberajte finančné úspory zo svojich účtov na základe pokynov cudzích osôb a neposkytujte nikomu údaje k bankovým účtom, autorizačné SMS kódy ani fotografie bankových kariet,“ odkázala polícia.
Zároveň na občanov apelovala, aby si neinštalovali aplikácie na vzdialený prístup do mobilu alebo počítača na pokyn neznámej osoby a overovali si informácie priamo u svojich blízkych, v banke alebo na oficiálnych kontaktoch príslušných inštitúcií. „V prípade akéhokoľvek podozrenia z podvodného konania neváhajte okamžite kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158,“ dodala.
„Najčastejšie sa občania stretávajú s telefonátmi o údajnej dopravnej nehode blízkej osoby, o vybavení úveru na ich meno, o potrebe zabezpečiť peniaze na účte, s požiadavkami na inštaláciu aplikácií do mobilného telefónu, ale aj s falošnými investičnými ponukami, ktoré sľubujú rýchle zhodnotenie financií,“ ozrejmila.
Verejnosť preto vyzvala na dodržiavanie preventívnych opatrení. Ľuďom odporučila napríklad, aby pri podozrivom telefonáte alebo správe okamžite ukončili komunikáciu a nehovorili cudzím osobám, akou finančnou hotovosťou alebo cennosťami disponujú. „Nevyberajte finančné úspory zo svojich účtov na základe pokynov cudzích osôb a neposkytujte nikomu údaje k bankovým účtom, autorizačné SMS kódy ani fotografie bankových kariet,“ odkázala polícia.
Zároveň na občanov apelovala, aby si neinštalovali aplikácie na vzdialený prístup do mobilu alebo počítača na pokyn neznámej osoby a overovali si informácie priamo u svojich blízkych, v banke alebo na oficiálnych kontaktoch príslušných inštitúcií. „V prípade akéhokoľvek podozrenia z podvodného konania neváhajte okamžite kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158,“ dodala.