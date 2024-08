Bratislavská polícia eviduje zvýšený počet krádeží vlámaním do bytov

Bratislava 1. augusta (TASR) - Polícia eviduje za júl v Bratislave zvýšený počet krádeží vlámaním do bytov. Podľa doposiaľ zistených informácií vo všetkých prípadoch neznámi páchatelia prekonali bezpečnostné zámky s plochým kľúčom. Taktiež na viacerých bytoch boli vstupné dvere označené silikónom. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Jana Šimunková.



Polícia eviduje prípady v lokalitách okolia Trnavského mýta - tzn. byty v priľahlých uliciach patriacich do mestských častí Staré Mesto a Nové Mesto, ako aj v lokalite Mlynských nív, v Petržalke na Znievskej ulici a jej okolí a v Karlovej Vsi.



Občanov v tejto súvislosti vyzýva na zvýšenú všímavosť. Zároveň odporúča, aby osoby, ktoré ľudia nepoznajú, v žiadnom prípade nevpúšťali do vnútorných priestorov bytových domov. "Dôkladne si skontrolujte vstupné dvere bytov a ich okolie, v prípade, ak nájdete podozrivé označenie - napr. silikón, nálepka, ihneď volajte políciu na čísle 158. Všímajte si neznámych ľudí, ktorí sa pohybujú v spoločných vnútorných priestoroch bytových domov. Pri plánovaní dlhšej neprítomnosti nenechávajte v byte šperky, hodinky a cennosti, pretože práve tieto veci boli odcudzené neznámym páchateľom v prípadoch, ktoré sa stali na území Bratislavy," vysvetľuje polícia.



Pripomína, že v minulosti boli skutky páchané organizovanou skupinou zloženou z občanov Gruzínska. V tejto súvislosti žiada o pomoc pri pátraní po totožnosti osoby, ktorá bola spozorovaná v jednom z bytových domov v Karlovej Vsi. "Tento muž by vedel svojimi informáciami prispieť k objasneniu krádeží vlámaním, ktoré sa stali na území Bratislavy," doplnila.