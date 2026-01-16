< sekcia Regióny
Bratislavská polícia evidujú prípady podvodných telefonátov
Polícia opätovne vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť a to najmä k rôznym neobvyklým výnosom z investičných účtov.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Policajti v Bratislavskom kraji evidujú od začiatku roka niekoľko prípadov podvodných telefonátov, pri ktorých páchatelia využívajú rôzne osvedčené legendy, ako napríklad falošné investovanie do kryptomien, podvodné bankové prevody, napadnutie účtov či fingované dopravné nehody blízkych osôb. Z osemnástich podvodných telefonátov boli pre podvodníkov štyri úspešné. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Jednou z obetí bol napríklad 62-ročný muž zo Senca, ktorého kontaktovala neznáma osoba s tvrdením, že má zisk 12.000 eur z dávnej investície do kryptomien. Pod zámienkou vyplatenia peňazí poskytol poškodený fotografiu svojho občianskeho preukazu a súhlasil so zriadením bankového účtu a úverom vo výške 6000 eur, čo mali byť podmienky vyplatenia získaných finančných prostriedkov. Následne boli z novozriadeného účtu všetky úverom načerpané finančné prostriedky prevedené podvodníkmi na iný neznámy účet.
Obeťou podvodu sa stala aj 82-ročná žena z Bratislavy. Páchatelia sa jej telefonicky predstavili ako policajti a prokurátor a tvrdili, že jej dcéra spôsobila vážnu dopravnú nehodu, za ktorú jej hrozí osem rokov väzenia. Pod silným psychickým nátlakom, že ide o život dcéry, od nej vylákali hotovosť a osobné veci v celkovej hodnote viac ako 12.000 eur, ktoré mala podľa ich pokynov vyhodiť z okna.
V ďalšom prípade podviedli 68-ročného muža z Bratislavy, ktorého prostredníctvom aplikácie kontaktovali telefonicky s ponukou výberu údajného investičného výnosu z investovania do kryptomien vo výške 10.000 eur. Podmienkou vyplatenia však bolo zaplatenie daní a poplatkov, pričom po navigácii neznámou osobou vykonal poškodený viacero platieb zo svojho internetbankingu, čím mu vznikla škoda takmer 14.500 eur.
Polícia opätovne vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť a to najmä k rôznym neobvyklým výnosom z investičných účtov. „Nikdy neposkytujte osobné údaje, fotokópie dokladov a ani prístup k bankovým účtom neznámym osobám. Tiež neumožňujte vzdialený prístup do svojich mobilných zariadení, nezadávajte citlivé bankové údaje na základe telefonických pokynov, neinštalujte si neznáme aplikácie na základe pokynov cudzej osoby do svojich zariadení,“ apeluje polícia.
Dodala, že v prípade takýchto podozrivých hovorov ich treba okamžite ukončiť a kontaktovať políciu.
