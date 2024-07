Bratislavská polícia: Horúčavy môžu byť nebezpečné aj pre mladých

Bratislava 11. júla (TASR) - Horúčavy môžu byť nebezpečné aj pre mladších ľudí. Upozorňuje na to Mestská polícia (MsP) Bratislava. Jej príslušníci tento týždeň pomáhali 19-ročnej žene, ktorá odpadla na zastávke električiek. Mestskí policajti preto na sociálnej sieti pripomínajú, ako sa kolapsu z tepla vyhnúť a čo robiť, ak niekto v okolí z tepla skolabuje.



"Prijímajte dostatočné množstvo tekutín, najlepšie čistú vodu. Vyhnite sa alkoholu a ideálne aj káve vo väčšom množstve. Stravujte sa ľahšie. Konzumujte veľa zeleniny a ovocia s vysokým obsahom vody," radí polícia.



Nosiť podľa nej treba aj ľahké, vzdušné a svetlé oblečenie. Netreba zabudnúť na pokrývku hlavy. Počas najväčších horúčav sa treba, pokiaľ je možnosť, vyhýbať pobytu na priamom slnku a nadmernej fyzickej záťaži. Ďalej odporúča dávať si pozor aj na vysoké teplotné rozdiely medzi vonkajším prostredím a klimatizovaným interiérom.



V prípade, že niekto v okolí skolabuje v dôsledku prehriatia organizmu, je podľa polície potrebné presunúť ho mimo slnka, ideálne do najbližšieho tieňa. Ochladiť ho vlažnou vodou či ovievaním a podávať mu po malých dávkach vlažnú, nesladenú vodu. "Ak by sa stav postihnutého nezlepšil, nečakajte a kontaktujte bezodkladne rýchlu zdravotnú pomoc prostredníctvom linky 155," uviedla mestská polícia.