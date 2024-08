Bratislavská polícia má s telovými kamerami pozitívne skúsenosti

Bratislava 16. augusta (TASR) - Mestská polícia (MsP) Bratislava má s telovými kamerami pozitívne skúsenosti. Záznamy z nich využívajú na propagáciu, výcvik, ale aj na riešenie sporov. Uvažuje nad nákupom ďalších. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia komunikácie MsP Bratislava Peter Borko.



"Telové kamery si veľmi pochvaľujeme a prinášajú vyššiu kvalitu do zásahov mestských policajtiek a policajtov a zároveň aj ich väčšiu ochranu. Mali sme už viac prípadov, kedy sa verejnosť sťažovala na postup príslušníkov, ale záznam z telovej kamery dokázal opak," poznamenal Borko s tým, že prvotné obavy policajtov o zásahy do ich súkromia sa nepotvrdili.



Mestskí policajti využívajú kamery od mája minulého roka, v súčasnosti ich majú 48. Každá dvojčlenná hliadka má pridelenú minimálne jednu. MsP zároveň uvažuje o nákupe ďalších, aby sa v budúcnosti dostala kamera ku každému policajtovi, ozrejmila MsP.



Kamery dostávajú prednostne príslušníci útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Počas rutinných zásahov má kameru každý príslušník útvaru, vysvetlil Borko. Výnimku podľa neho tvoria špeciálne situácie, ako verejné zhromaždenia či kritické športové podujatia, počas ktorých je nasadený vyšší počet policajtov.