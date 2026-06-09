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SĽUBOVALI ZISK Z BITCOINU: Seniorka prišla o svoje peniaze
Polícia dlhodobo vyzýva občanov, aby seniorov vo svojom okolí informovali o podvodných praktikách a poradili im, ako sa nestať obeťou podvodu.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Bratislavská polícia naďalej eviduje prípady podvodov zneužívajúce dôveru občanov. Podvodníci ich pripravujú o nemalé finančné sumy. Dve seniorky vo veku 70 rokov prišli o 1000 a 8000 eur. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„V jednom z prípadov kontaktoval neznámy páchateľ 70-ročnú seniorku z okresu Senec prostredníctvom SMS správ, pričom sa vydával za jej dcéru s tvrdením, že má pokazený telefón a používa nové číslo. Následne ju požiadal o zaslanie finančných prostriedkov, pričom poškodená žena na uvedený účet odoslala takmer 1000 eur,“ priblížila polícia.
Ako dodala, o 8000 eur zase prišla žena v rovnakom veku z Bratislavy. Podvodník ju oslovil s legendou o zisku vo výške 10.000 eur z bitcoinového účtu, hoci takýto účet založený nemala. „Pod zámienkou vyplatenia týchto finančných prostriedkov od nej vylákali osobné údaje, prístupové údaje k jej internetovému bankovníctvu a tiež získali možnosť manipulovať s jej zariadením na diaľku,“ napísali policajti.
Občanov polícia opätovne upozornila, že neznámym osobám netreba odovzdávať svoje osobné alebo prihlasovacie údaje, SMS kódy ani vzdialený prístup k svojmu zariadeniu. „Banky ani seriózne investičné spoločnosti takéto údaje od klientov telefonicky nepožadujú,“ dodala.
„Ak vás niekto kontaktuje s ponukou výhodného zhodnotenia investícií, vyplatenia nečakaného zisku alebo vás žiada o inštaláciu aplikácie umožňujúcej vzdialený prístup k zariadeniu, komunikáciu okamžite ukončite. Ak sa stanete obeťou podvodu alebo máte podozrenie na podvodné konanie, bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158,“ vyzvala.
Dlhodobo takisto vyzýva občanov, aby seniorov vo svojom okolí informovali o podvodných praktikách a poradili im, ako sa nestať obeťou podvodu.
„V jednom z prípadov kontaktoval neznámy páchateľ 70-ročnú seniorku z okresu Senec prostredníctvom SMS správ, pričom sa vydával za jej dcéru s tvrdením, že má pokazený telefón a používa nové číslo. Následne ju požiadal o zaslanie finančných prostriedkov, pričom poškodená žena na uvedený účet odoslala takmer 1000 eur,“ priblížila polícia.
Ako dodala, o 8000 eur zase prišla žena v rovnakom veku z Bratislavy. Podvodník ju oslovil s legendou o zisku vo výške 10.000 eur z bitcoinového účtu, hoci takýto účet založený nemala. „Pod zámienkou vyplatenia týchto finančných prostriedkov od nej vylákali osobné údaje, prístupové údaje k jej internetovému bankovníctvu a tiež získali možnosť manipulovať s jej zariadením na diaľku,“ napísali policajti.
Občanov polícia opätovne upozornila, že neznámym osobám netreba odovzdávať svoje osobné alebo prihlasovacie údaje, SMS kódy ani vzdialený prístup k svojmu zariadeniu. „Banky ani seriózne investičné spoločnosti takéto údaje od klientov telefonicky nepožadujú,“ dodala.
„Ak vás niekto kontaktuje s ponukou výhodného zhodnotenia investícií, vyplatenia nečakaného zisku alebo vás žiada o inštaláciu aplikácie umožňujúcej vzdialený prístup k zariadeniu, komunikáciu okamžite ukončite. Ak sa stanete obeťou podvodu alebo máte podozrenie na podvodné konanie, bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158,“ vyzvala.
Dlhodobo takisto vyzýva občanov, aby seniorov vo svojom okolí informovali o podvodných praktikách a poradili im, ako sa nestať obeťou podvodu.