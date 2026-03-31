Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
Napadnutie žiaka jeho spolužiakmi: Polícia prípad objasňuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 31. marca (TASR) - Bratislavská polícia objasňuje pondelkové (30. 3.) napadnutie žiaka jeho spolužiakmi, ku ktorému malo dôjsť v blízkosti jednej zo základných škôl. Po príchode domov sa o napadnutí zdôveril rodičom. Apelovala pritom na verejnosť, aby sa v takýchto prípadoch bezodkladne obrátila na políciu. Rodičia tohto žiaka tak totiž neurobili.

„Popísali tento incident formou príspevku do jednej z komunitných skupín na známej sociálnej sieti. Až po niekoľkých hodinách a následnej medializácii tohto incidentu viacerými médiami, sa dostavil otec spolu so svojím synom na policajné oddelenie, udalosť oficiálne oznámili a poskytli polícii potrebnú súčinnosť,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.

Neprehliadnite

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze

Obyvateľov SR opäť ubudlo, pôrodnosť klesla na historické minimum

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete