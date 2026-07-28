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Bratislavská polícia obvinila muža, ktorý vykradol automat na lístky
Policajti v tejto veci vykonali potrebné úkony, pričom dôslednou operatívno-pátracou činnosťou sa podarilo policajtom získať fotografie osoby dôvodne podozrivej zo spáchania tohto skutku.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Bratislavská polícia obvinila 44-ročného muža, ktorý v nedeľu (26. 7.) ukradol finančnú hotovosť z automatu na cestovné lístky v mestskej časti Podunajské Biskupice. Použil na to univerzálny kľúč na otváranie automatov, ktorý rovnako odcudzil. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Po príchode na miesto policajti zistili, že finančnú hotovosť z automatu páchateľ odcudzil bez použitia násilia, a to použitím univerzálneho kľúča na otváranie automatov na cestovné lístky. A práve krádež takéhoto kľúča bola policajtom druhého bratislavského okresu nahlásená deň predtým (25. 7.),“ ozrejmil Szeiff.
Policajti v tejto veci vykonali potrebné úkony, pričom dôslednou operatívno-pátracou činnosťou sa podarilo policajtom získať fotografie osoby dôvodne podozrivej zo spáchania tohto skutku. Následne sa im aj za využitia sociálnych sietí podarilo získať ďalšie potrebné údaje, na základe ktorých policajti podozrivú osobu spozorovali a obmedzili na osobnej slobode na ulici Svornosti.
„Muž sa policajtom ku krádeží priznal, v jeho blízkosti policajti našli aj igelitové vrecká s mincami, pričom muž policajtom aj dobrovoľne vydal samotný univerzálny kľúč na otvorenie automatov na predaj lístkov MHD,“ uviedol hovorca. Škoda, ktorú muž krádežou finančných prostriedkov v jednom automate na lístky spôsobil, bola vyčíslená na 511 eur.
Zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II bolo v tejto súvislosti vznesené obvinenie z trestného činu krádeže 44-ročnému P. R.. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia.
„Po príchode na miesto policajti zistili, že finančnú hotovosť z automatu páchateľ odcudzil bez použitia násilia, a to použitím univerzálneho kľúča na otváranie automatov na cestovné lístky. A práve krádež takéhoto kľúča bola policajtom druhého bratislavského okresu nahlásená deň predtým (25. 7.),“ ozrejmil Szeiff.
Policajti v tejto veci vykonali potrebné úkony, pričom dôslednou operatívno-pátracou činnosťou sa podarilo policajtom získať fotografie osoby dôvodne podozrivej zo spáchania tohto skutku. Následne sa im aj za využitia sociálnych sietí podarilo získať ďalšie potrebné údaje, na základe ktorých policajti podozrivú osobu spozorovali a obmedzili na osobnej slobode na ulici Svornosti.
„Muž sa policajtom ku krádeží priznal, v jeho blízkosti policajti našli aj igelitové vrecká s mincami, pričom muž policajtom aj dobrovoľne vydal samotný univerzálny kľúč na otvorenie automatov na predaj lístkov MHD,“ uviedol hovorca. Škoda, ktorú muž krádežou finančných prostriedkov v jednom automate na lístky spôsobil, bola vyčíslená na 511 eur.
Zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II bolo v tejto súvislosti vznesené obvinenie z trestného činu krádeže 44-ročnému P. R.. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia.