< sekcia Regióny
Bratislavská polícia odhalila počas víkendu viacero opitých vodičov
V jednom z prípadov išlo o 36-ročného vodiča, ktorý jazdil po Trnavskej ulici v Bernolákove, smer Senec, a pred kruhovým objazdom narazil s vozidlom do betónového obrubníka.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave odhalili počas víkendu (18. - 19. 10.) viacerých vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Polícia v tejto súvislosti apeluje, aby ľudia v žiadnom prípade nejazdili pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
V jednom z prípadov išlo o 36-ročného vodiča, ktorý jazdil po Trnavskej ulici v Bernolákove, smer Senec, a pred kruhovým objazdom narazil s vozidlom do betónového obrubníka. Ten poškodil pravé predné koleso, vozidlo prešlo mimo vozovku na ľavej strane a ostalo stáť. „Vodič bol hliadkou podrobený dychovej skúške, ktorá v jeho prípade mala výsledok 1,92 promile. Následne bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie. Po vytriezvení s ním boli vykonané potrebné procesné úkony,“ ozrejmila Šimková s tým, že mužovi hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.
Hovorkyňa ozrejmila, že za uplynulý víkend evidujú bratislavskí dopravní policajti piatich vodičov, ktorých dychová skúška mala výsledok nad jedno promile, z toho štyria spôsobili dopravnú nehodu. Rovnako policajti poriadkovej polície zaznamenali jedného vodiča, ktorý mal výsledok dychovej skúšky nad jedno promile, a aj piatich vodičov, ktorí mali pozitívny skríningový test na drogy.
„Opäť pripomíname, že jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok zbytočne riskujete a ohrozujete nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale aj spôsobujete majetkové škody, ku ktorým by vôbec nemuselo dôjsť,“ zdôraznili policajti.
V jednom z prípadov išlo o 36-ročného vodiča, ktorý jazdil po Trnavskej ulici v Bernolákove, smer Senec, a pred kruhovým objazdom narazil s vozidlom do betónového obrubníka. Ten poškodil pravé predné koleso, vozidlo prešlo mimo vozovku na ľavej strane a ostalo stáť. „Vodič bol hliadkou podrobený dychovej skúške, ktorá v jeho prípade mala výsledok 1,92 promile. Následne bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie. Po vytriezvení s ním boli vykonané potrebné procesné úkony,“ ozrejmila Šimková s tým, že mužovi hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.
Hovorkyňa ozrejmila, že za uplynulý víkend evidujú bratislavskí dopravní policajti piatich vodičov, ktorých dychová skúška mala výsledok nad jedno promile, z toho štyria spôsobili dopravnú nehodu. Rovnako policajti poriadkovej polície zaznamenali jedného vodiča, ktorý mal výsledok dychovej skúšky nad jedno promile, a aj piatich vodičov, ktorí mali pozitívny skríningový test na drogy.
„Opäť pripomíname, že jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok zbytočne riskujete a ohrozujete nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale aj spôsobujete majetkové škody, ku ktorým by vôbec nemuselo dôjsť,“ zdôraznili policajti.