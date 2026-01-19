< sekcia Regióny
Bratislavská polícia odhalila počas víkendu zdrogovaných vodičov
Prvého vodiča zastavila a skontrolovala diaľničná hliadka. Po vykonaní skríningového testu na drogy vyšla vodičovi pozitivita na kokaín.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Bratislavská polícia odhalila počas uplynulého víkendu viacerých vodičov jazdiacich pod vplyvom drog. Všetkým na mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšia jazda im bola zakázaná. O ďalšom postupe rozhodne správny orgán. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
Prvého vodiča zastavila a skontrolovala diaľničná hliadka. Po vykonaní skríningového testu na drogy vyšla vodičovi pozitivita na kokaín. Druhého vodiča skontrolovala hliadka na Bajkalskej ulici v Bratislave, pričom jeho skríningový test vykázal pozitivitu na kokaín a marihuanu. Tretieho vodiča zastavili na Ráztočnej ulici. Orientačný test na prítomnosť drog v jeho organizme odhalil kokaín. U štvrtého vodiča skríningový test odhalil v jeho organizme prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a tiež THC.
„Dôrazne upozorňujeme vodičov, že jazdou pod vplyvom omamných a psychotropných látok riskujete a ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ dodal Pecek.
Prvého vodiča zastavila a skontrolovala diaľničná hliadka. Po vykonaní skríningového testu na drogy vyšla vodičovi pozitivita na kokaín. Druhého vodiča skontrolovala hliadka na Bajkalskej ulici v Bratislave, pričom jeho skríningový test vykázal pozitivitu na kokaín a marihuanu. Tretieho vodiča zastavili na Ráztočnej ulici. Orientačný test na prítomnosť drog v jeho organizme odhalil kokaín. U štvrtého vodiča skríningový test odhalil v jeho organizme prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a tiež THC.
„Dôrazne upozorňujeme vodičov, že jazdou pod vplyvom omamných a psychotropných látok riskujete a ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ dodal Pecek.