FOTO: Muž vykonal kartou neoprávnené platby

Osoba v pátraní. Foto: Polícia

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu muža, aby ich oznámili.

Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Bratislavská polícia pátra po mužovi, ktorý vykonal platobnou kartou niekoľko neoprávnených platieb vo výške takmer 3250 eur. Informovala o tom na sociálnej sieti. Verejnosť žiada o pomoc pri vyšetrovaní. Zverejnila aj fotografie páchateľa.

„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I vykonávajú vyšetrovanie prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ,“ uviedla polícia. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu muža, aby ich oznámili.

