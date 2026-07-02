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POZNÁTE HO? Pátrajú po páchateľovi, ukradol telefón a peňaženku

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Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Ku krádeži prišlo v priestoroch nákupného centra na Mlynských Nivách v hlavnom meste.

Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý popoludní 3. júna odcudzil v priestoroch nákupného centra na Mlynských Nivách v hlavnom meste z kabelky mobilný telefón a peňaženku. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu osoby.

Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti,“ uviedla polícia.


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