Bratislavská polícia po zemetrasení neeviduje zranených ani škody
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Polícia v Bratislavskom kraji doposiaľ neeviduje zranených ani majetkové škody v súvislosti so sobotným zemetrasením, ktoré zasiahlo západné Slovensko. Obyvateľom bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Počas dnešného popoludnia sme na území Bratislavského kraja zaznamenali krátkodobé otrasy zeme. V tejto súvislosti doposiaľ neevidujeme žiadnu udalosť, pri ktorej by došlo k ujme na zdraví alebo majetku obyvateľstva. Obyvateľom v tejto chvíli nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo,“ uviedla polícia.
V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou medzi 4,3 až 4,5 magnitúdy. Potvrdilo to ministerstvo vnútra. Následky na zdraví alebo životoch nie sú hlásené. Informácie o škodách rezort vnútra zbiera.
