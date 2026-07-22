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Bratislavská polícia počas kontroly odhalila dvoch opitých vodičov
Policajti naďalej upozorňujú, že alkohol ani drogy za volant nepatria a v podobných kontrolách budú pokračovať aj naďalej.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Bratislavská polícia v stredu ráno vykonala kontrolu zameranú na odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu a omamných a psychotropných látok. Odhalila dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu a jedného vodiča s pozitívnym skríningovým testom na omamné a psychotropné látky, ktorý v jeho organizme odhalil prítomnosť THC, amfetamínu a metamfetamínu. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
„Vo všetkých troch prípadoch bola s vodičmi spísaná správa o priestupku, bol im zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda im bola zakázaná,“ ozrejmila polícia. Celkovo počas akcie skontrolovala vyše 600 vozidiel.
Policajti naďalej upozorňujú, že alkohol ani drogy za volant nepatria a v podobných kontrolách budú pokračovať aj naďalej.
„Vo všetkých troch prípadoch bola s vodičmi spísaná správa o priestupku, bol im zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda im bola zakázaná,“ ozrejmila polícia. Celkovo počas akcie skontrolovala vyše 600 vozidiel.
Policajti naďalej upozorňujú, že alkohol ani drogy za volant nepatria a v podobných kontrolách budú pokračovať aj naďalej.