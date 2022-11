Bratislavská polícia pripomína zákaz voľného pohybu psov v lesoparku

Bratislava 7. novembra (TASR) - V mestských lesoch v Bratislave je zakázaný voľný pohyb psov. Pripomína to na sociálnej sieti bratislavská mestská polícia, ktorá toto nariadenie kontroluje.



Majitelia psov by si podľa polície mali vybrať iné miesto, kde ich môžu púšťať bez vôdzky. To aj v prípadoch, keď sú zvieratá vycvičené. "Aj slušný a socializovaný pes môže ublížiť. Či už udrieť náhubkom, zvaliť človeka alebo ho zašpiniť. Obzvlášť jednoduché to je v prípade, ak ide o dieťa," uviedla polícia s tým, že niektorí ľudia môžu v blízkosti psa pociťovať strach.



"Aj ten najvychovanejší pes môže v sebe prebudiť pud lovca, keď zbadá srnu v lese. Viackrát sme sa stretli s vysokou zverou, ktorú domáce psy uhnali alebo jej ublížili. Zároveň môže byť aj stret vášho psa s diviakom pre neho osudným," upozornili mestskí policajti. Za obzvlášť nebezpečné označili kolízie bežcov a cyklistov so psami.