Bratislavská polícia pripomína, že aj jazda na e-kolobežke má pravidlá

Bratislava 14. apríla (TASR) - Mestská polícia v Bratislave pripomína, že aj jazda na elektrokolobežke má svoje pravidlá, ktoré teba dodržiavať. V prvých mesiacoch pristúpila najmä k preventívnym krokom a edukovaniu, v intenzívnejších kontrolách bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. Tie sa dotknú nielen e-kolobežkárov, ale aj cyklistov. Za porušenie pravidiel hrozí priestupcovi bloková pokuta do výšky 50 eur.



"Elektrokolobežky sa v posledných rokoch tešia veľkej obľube aj v Bratislave. Avšak s ich rastúcou popularitou pribúdajú prípady, keď dochádza k ohrozovaniu chodcov," konštatuje hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová.



Keďže kolobežky s pomocným motorčekom sú považované za malé elektrické vozidlá a ľudia jazdiaci na nich za motoristov, v peších zónach nemajú podľa polície čo robiť. Najmä v prípade, ak im to neumožňuje príslušná dopravná značka. Platí to pre elektrokolobežky, bicykle či elektrobicykle. Za chodcov možno považovať ľudí na klasických kolobežkách bez pomocného motorčeka, čiže tie, ktoré sa pohybujú vďaka odrážaniu nohou.



Mestská polícia zároveň opätovne pripomína zásady bezpečnej jazdy na e-kolobežke, ktoré vyplývajú zo zákona o cestnej premávke. Na elektrokolobežke môžu napríklad jazdiť po ceste len osoby staršie ako 15 rokov, mladším osobám je to dovolené len na cyklocestách, poľných a lesných cestách či obytných zónach.



Na elektrokolobežke sa smie jazdiť aj po chodníku, cestičke pre chodcov alebo priechode pre chodcov, avšak len po pravej strane. Kolobežkár však pri tom nesmie ohroziť a obmedziť chodcov, rovnako nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Platí to aj v prípade jazdy vo vyhradenom jazdnom pruhu pre cyklistov.



Ak kolobežkári idú v skupine, môžu jazdiť len jednotlivo za sebou. Počas jazdy je každý kolobežkár povinný držať riadidlá oboma rukami. Počas jazdy nesmie viesť alebo prepravovať psa či iné zviera, ani ťahať predmety, ktoré by mohli sťažiť vedenie kolobežky. Na e-kolobežke je povolená jazda výlučne len jednej osobe, v žiadnom prípade nie viacerým. Zabúdať netreba ani na to, že jazdiť na e-kolobežke sa môže len za triezva.



Aj napriek tomu, že zákon neukladá povinnosť nosiť počas jazdy na e-kolobežkách ochranné prvky, mestská polícia ich z bezpečnostných dôvodov odporúča. Zachrániť zdravie či život môže minimálne prilba na hlave. Podceniť netreba ani nosenie reflexných prvkov.