Bratislavská polícia riešila vyše 3000 prípadov vozidiel na chodníkoch

Bratislava 7. novembra (TASR) - Počas prvého mesiaca od účinnosti tzv. chodníkovej novely riešila Mestská polícia v Bratislave celkovo 3013 prípadov, keď vodiči nerešpektovali zákaz. Blokovú pokutu dostalo 544 motoristov, v rámci objektívnej zodpovednosti zaznamenala 1321 vozidiel parkujúcich na chodníkoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová. Prvé dva týždne riešila polícia menšie priestupky najmä napomenutím.



"Obyvatelia sa na mestskú políciu obracajú s prosbami o riešenie áut na chodníkoch pravidelne. Denne riešime v priemere 100 vozidiel nielen na základe oznamov od obyvateľov, ale aj tie, ktoré zistíme vlastnou činnosťou," skonštatovala Krajčovičová.



Najvyťaženejšími, z pohľadu počtu výjazdov, zostávajú aj naďalej mestské časti Nové Mesto a Ružinov, postupne sa k nim pridáva aj Staré Mesto. Najviac porušení riešila mestská polícia doposiaľ na Limbovej ulici na Kramároch, na Jakabovej ulici v Ružinove či v lokalite Mlynských nív (rozhranie Ružinova a Starého Mesta). Rovnako na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Starom Meste a aj na Kubačovej ulici v Rači.



"V značnej miere po novom využívame na riešenie porušení aj inštitút objektívnej zodpovednosti, vďaka ktorému dokážeme pracovať efektívnejšie," podotýka Krajčovičová. Ako mestské časti, tak aj bratislavský magistrát zároveň mestskú políciu informoval o dodatočnom značení nových parkovacích miest. Na týchto plochách k vodičom, ktorí sa dopustia priestupku, pristupuje polícia spravidla miernejšie. "Stále však platí, že pri každom priestupku prihliadajú na jeho závažnosť, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, či na osobu páchateľa," dodala Krajčovičová.



Zákaz parkovania na chodníkoch platí od 1. októbra celoplošne. Výnimkou sú len úseky, na ktorých to umožní príslušné dopravné značenie alebo dopravné zariadenie. Parkovať na chodníkoch môžu aj naďalej bicykle, kolobežky (aj s pomocným motorčekom) a motocykle, pri ktorých ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.



Hlavné mesto už vopred avizovalo, že v menej závažných prípadoch bude neoprávnené parkovanie spočiatku riešené napomenutím, nie sankciou, aby si na nové pravidlá obyvatelia zvykli. Tak tomu bolo počas prvých dvoch októbrových týždňov. Netýkalo sa to situácií, pri ktorých dochádzalo k priamemu ohrozeniu života a zdravia ľudí, vodiči boli vtedy riešení v blokovom konaní. Následne mestská polícia pristúpila k využívaniu inštitútu objektívnej zodpovednosti.