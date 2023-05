Bratislavská polícia sa zameria na kontrolu motoriek v peších zónach

Bratislava 12. mája (TASR) - Mestská polícia v Bratislave sa v týchto dňoch zameria na dôkladnejšiu kontrolu motoriek parkujúcich v peších zónach hlavného mesta. Pripomína, že pešie zóny patria chodcom a parkovať v nich je zakázané. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"V tomto období, každým rokom, prijímame zvýšený počet podnetov na motorky parkujúce v peších zónach. Ich narastajúci počet vnímame aj počas hliadkovania," konštatuje mestská polícia.



Cieľom mestských hliadok bude zároveň pôsobiť preventívne a odradiť tak motoristov od nerešpektovania pravidiel, ktoré v peších zónach platia.



Zabúdať by sa podľa polície nemalo ani na to, že motocykle, rovnako ako autá, majú vjazd do pešej zóny bez príslušného povolenia zakázaný. "V pešej zóne s motorkou stáť nemôžete, ak dopravnou značkou nie je určené inak," odkazuje polícia. Motorové vozidlá s povolením na vjazd však zároveň môžu zotrvať v cieli jazdy iba na istý čas. Napríklad na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu a aj to len v určitých časoch dňa.