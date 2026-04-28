Bratislavská polícia si posvietila na vodičov na D2: Čo odhalila?
Polícia bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Bratislavská dopravná polícia v utorok vykonávala zvýšený dohľad na diaľnici D2 pri odpočívadle Jarovce smer Bratislava. Od 8.00 do 12.00 h skontrolovala 97 vodičov a odhalila niekoľko priestupkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
V 13 prípadoch policajti odhalili prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, v deviatich prípadoch prekročenie prípustnej hmotnosti a v štyroch prípadoch nebol vyhovujúci technický stav vozidla. Policajti zadržali piatim vodičom osvedčenia o evidencii vozidla i tabuľky s evidenčným číslom. Jazdu pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok nezistili.
„Polícia bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej. Bezpečnosť a ochrana života účastníkov cestnej premávky zostávajú našou prioritou,“ dodala Šimková.
