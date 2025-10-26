< sekcia Regióny
Bratislavská polícia skontrolovala 997 vodičov, 147 porušilo zákon
Ako objasnila, osobitná kontrola bola zameraná na vodičov motorových a nemotorových vozidiel, vozidiel taxislužby aj tzv. tuningových vozidiel.
Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Polícia počas soboty (25. 10.) skontrolovala v Bratislave 997 vodičov, z toho 311 vodičov taxislužby. Celkovo zistila 147 porušení zákona o cestnej premávke. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Hliadky dopravnej polície skontrolovali spolu 997 vodičov, z toho 311 vodičov taxislužby. Zároveň bolo vykonaných 997 dychových skúšok. Celkovo bolo zistených 147 porušení zákona o cestnej premávke. Sedemdesiattri vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť, z toho 19 bude riešených formou objektívnej zodpovednosti. Dvadsiatim dvom vodičom bolo zadržané osvedčenie o evidencii vozidla pre nevyhovujúci technický stav a štyria vodiči jazdili pod vplyvom omamných a psychotropných látok,“ priblížila hovorkyňa.
Doplnila, že policajti odhalili aj ďalšie priestupky - napríklad nedanie prednosti v jazde, nepoužitie bezpečnostného pásu, používanie mobilného telefónu počas vedenia vozidla či nedodržanie povinného odpočinku u vodičov nákladnej dopravy. „Títo vodiči boli riešení v blokovom konaní,“ podotkla Šimková.
Ako objasnila, osobitná kontrola bola zameraná na vodičov motorových a nemotorových vozidiel, vozidiel taxislužby aj tzv. tuningových vozidiel. „V takýchto kontrolách bude Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave pokračovať. Zvýšené kontroly sú dôležité pri prevencii dopravných nehôd, ktoré sú často spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ako aj nepozornosťou pri vedení vozidla,“ uzavrela hovorkyňa.
„Hliadky dopravnej polície skontrolovali spolu 997 vodičov, z toho 311 vodičov taxislužby. Zároveň bolo vykonaných 997 dychových skúšok. Celkovo bolo zistených 147 porušení zákona o cestnej premávke. Sedemdesiattri vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť, z toho 19 bude riešených formou objektívnej zodpovednosti. Dvadsiatim dvom vodičom bolo zadržané osvedčenie o evidencii vozidla pre nevyhovujúci technický stav a štyria vodiči jazdili pod vplyvom omamných a psychotropných látok,“ priblížila hovorkyňa.
Doplnila, že policajti odhalili aj ďalšie priestupky - napríklad nedanie prednosti v jazde, nepoužitie bezpečnostného pásu, používanie mobilného telefónu počas vedenia vozidla či nedodržanie povinného odpočinku u vodičov nákladnej dopravy. „Títo vodiči boli riešení v blokovom konaní,“ podotkla Šimková.
Ako objasnila, osobitná kontrola bola zameraná na vodičov motorových a nemotorových vozidiel, vozidiel taxislužby aj tzv. tuningových vozidiel. „V takýchto kontrolách bude Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave pokračovať. Zvýšené kontroly sú dôležité pri prevencii dopravných nehôd, ktoré sú často spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ako aj nepozornosťou pri vedení vozidla,“ uzavrela hovorkyňa.