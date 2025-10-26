Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bratislavská polícia skontrolovala 997 vodičov, 147 porušilo zákon

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Ako objasnila, osobitná kontrola bola zameraná na vodičov motorových a nemotorových vozidiel, vozidiel taxislužby aj tzv. tuningových vozidiel.

Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Polícia počas soboty (25. 10.) skontrolovala v Bratislave 997 vodičov, z toho 311 vodičov taxislužby. Celkovo zistila 147 porušení zákona o cestnej premávke. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Hliadky dopravnej polície skontrolovali spolu 997 vodičov, z toho 311 vodičov taxislužby. Zároveň bolo vykonaných 997 dychových skúšok. Celkovo bolo zistených 147 porušení zákona o cestnej premávke. Sedemdesiattri vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť, z toho 19 bude riešených formou objektívnej zodpovednosti. Dvadsiatim dvom vodičom bolo zadržané osvedčenie o evidencii vozidla pre nevyhovujúci technický stav a štyria vodiči jazdili pod vplyvom omamných a psychotropných látok,“ priblížila hovorkyňa.

Doplnila, že policajti odhalili aj ďalšie priestupky - napríklad nedanie prednosti v jazde, nepoužitie bezpečnostného pásu, používanie mobilného telefónu počas vedenia vozidla či nedodržanie povinného odpočinku u vodičov nákladnej dopravy. „Títo vodiči boli riešení v blokovom konaní,“ podotkla Šimková.

Ako objasnila, osobitná kontrola bola zameraná na vodičov motorových a nemotorových vozidiel, vozidiel taxislužby aj tzv. tuningových vozidiel. „V takýchto kontrolách bude Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave pokračovať. Zvýšené kontroly sú dôležité pri prevencii dopravných nehôd, ktoré sú často spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ako aj nepozornosťou pri vedení vozidla,“ uzavrela hovorkyňa.

