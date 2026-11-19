< sekcia Regióny
Bratislavská polícia upozorňuje na výpadok dopravných inšpektorátov
Z dôvodu výpadku systémov na oddeleniach dopravných inšpektorátov by sme chceli občanov požiadať, aby svoje úkony zrealizovali v iné dni, priblížila polícia.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Na dopravných inšpektorátoch v Pezinku, Senci a na Tomášikovej ulici v Bratislave je výpadok systémov. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Z dôvodu výpadku systémov na oddeleniach dopravných inšpektorátov by sme chceli občanov požiadať, aby svoje úkony zrealizovali v iné dni, kedy bude funkčnosť systémov opäť spustená,“ priblížili policajti. Dodali, že o funkčnosti budú včas informovať.
„Z dôvodu výpadku systémov na oddeleniach dopravných inšpektorátov by sme chceli občanov požiadať, aby svoje úkony zrealizovali v iné dni, kedy bude funkčnosť systémov opäť spustená,“ priblížili policajti. Dodali, že o funkčnosti budú včas informovať.