Bratislavská polícia varuje: Opustené budovy predstavujú riziko
V prípade neoprávneného pobytu v opustených budovách hliadky osoby vyzvú na opustenie objektu.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Opustené a chátrajúce budovy predstavujú značné bezpečnostné riziko, najmä z hľadiska úrazov či vzniku požiarov. Upozornila na to Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy. Hasiči v Bratislave vlani zasahovali pri požiaroch v takýchto objektoch 44-krát, vznikali najmä pre manipuláciu s otvoreným ohňom. Podnety od obyvateľov, týkajúce sa nevyužívaných budov, evidujú viaceré mestské časti Bratislavy. Vyplýva to z ich stanovísk pre TASR.
„Takéto objekty často priťahujú napríklad osoby bez domova, mládež, ale aj ľudí, ktorí sa môžu dopúšťať trestnej činnosti,“ vysvetlila hovorkyňa Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Barbora Krajčovičová. Informovala, že opustené budovy predstavujú riziko pre každého, kto do nich vstúpi neoprávnene. Môžu hroziť úrazy v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu, ale aj nebezpečenstvo vzniku požiarov, najmä pri neopatrnom správaní vrátane konzumácie alkoholu či užívania drog.
V prípade neoprávneného pobytu v opustených budovách hliadky osoby vyzvú na opustenie objektu. Priestupcovi hrozí pokuta do výšky 165 eur. Podľa mestskej polície sa však v týchto objektoch najčastejšie zdržiavajú ľudia bez domova. „Keďže ide o osoby, ktoré vo väčšine prípadov nemajú dostatok finančných prostriedkov, represívne riešenie nebýva vždy účelné,“ konštatovala Krajčovičová. V takom prípade ich zväčša upozorňujú na riziká spojené s pobytom v týchto budovách a informujú o dostupných možnostiach pomoci, ako sú nocľahárne alebo iné zariadenia poskytujúce bezpečné zázemie a potrebnú podporu. Pri podozreniach na trestnú činnosť alebo inú nebezpečnú situáciu mestská polícia bezodkladne privolá príslušné orgány, teda Policajný zbor alebo Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Hliadky mestskej polície podľa Krajčovičovej priebežne preventívne kontrolujú okolie opustených objektov, pri ktorých evidujú opakované podnety obyvateľov o podozrení z protiprávneho konania. „Zodpovednosť za technický stav a riadne zabezpečenie nehnuteľnosti nesie výhradne jej vlastník. Každý zistený priestupok alebo podozrenie z trestného činu v takýchto objektoch a ich okolí bezodkladne riešime,“ deklarovala hovorkyňa.
Mestská polícia odporúča vlastníkom dôsledne uzamknúť všetky vstupy a zabezpečiť budovu plotom alebo inými fyzickými zábranami. V prípade podozrenia na neoprávnený vstup alebo páchanie protiprávneho konania je potrebné bezodkladne informovať príslušné orgány, napríklad aj mestskú políciu.
Hasiči odporúčajú vlastníkom nevyužívaných budov v rámci protipožiarnej bezpečnosti zaistenie budov pred vstupom nepovolaných osôb. „Zároveň nič nepokazí vlastník tým, keď budovu odpojí od elektrickej energie - eliminuje tým riziko technickej poruchy na zapojenom elektrospotrebiči, ktorá môže zapríčiniť požiar,“ doplnil hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave Štefan Koči.
Bratislavská mestská časť Petržalka pravidelne dostáva podnety od obyvateľov, ktoré sa týkajú najmä bezpečnosti, vandalizmu alebo neporiadku v okolí opustených objektov. „Podnety sú štandardne preverované a riešené v rámci kompetencií samosprávy,“ priblížila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Poukázala, že mnohé zanedbané objekty získala mestská časť do vlastníctva alebo správy práve z dôvodu ich zasanovania, zhodnotenia alebo vrátenia funkčnosti.
Bratislavské Nové Mesto eviduje na svojom území viaceré nevyužívané alebo čiastočné využívané budovy. „Mestská časť kontroluje stav objektov vo svojom vlastníctve, prípadne objektov zverených jej do správy. V závislosti od ich stavu prijíma opatrenia na zabránenie neoprávneného vstupu, ako sú uzamykanie, zadebnenie alebo ohradenie objektu, v prípade potreby kontaktuje Policajný zbor,“ priblížila Zuzana Ábelovská z referátu komunikácie. Zároveň sa usiluje aj o zveľadenie budov, v ktorých vidí nevyužitý potenciál.
Starosta mestskej časti Rača Michal Drotován v stanovisku pre TASR upozornil najmä na budovy vo vlastníctve štátu. Pripomenul, že v prípade štátnych areálov, ale aj ostatných stavieb obec po zmene stavebného zákona nemá žiadnu kompetenciu ukladať akékoľvek nariadenie alebo pokutu.
