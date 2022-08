Bratislavská polícia vylepšuje svoje technické vybavenie

Bratislava 2. augusta (TASR) – Mestská polícia v Bratislave vylepšuje svoje technické vybavenie. Disponuje nielen meračmi alkoholu v dychu, ktoré využíva pri kontrolách mladistvých a maloletých v uliciach hlavného mesta, ale napríklad aj nočným videním. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Nočné videnie využila polícia napríklad počas nedávneho futbalového zápasu medzi ŠK Slovan Bratislava a Ferencvárosom Budapešť. "Monitorovali sme areál jazera Kuchajda a snažili sa zistiť, či sa niekde nevytvára skupinka potenciálnych bitkárov, ktorí by chceli vyvolať konflikt s maďarskými fanúšikmi," približuje mestská polícia.



Naplánovaná je tiež obmena niektorých častí policajných uniforiem či zbraní, pribudnúť by mali aj telové kamery.



Nová výbava pomáha podľa polície lepšie chrániť obyvateľov Bratislavy aj im rýchlejšie pomáhať. Tými najdôležitejšími sú však naďalej podľa nej ľudia, a to nielen policajti, ale ja tí, ktorí nahlasujú podnety na telefónnom čísle 159.