Bratislava 1. augusta (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje krádež elektrickej kolobežky, ku ktorej došlo 23. júla pred pol treťou popoludní v podzemnej garáži na ulici Staré Grunty. Verejnosť žiada o pomoc pri stotožnení muža na fotografiách, ktorý by mohol prispieť k objasneniu činu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.



"Doposiaľ neznámy páchateľ mal odcudziť elektrickú kolobežku značky CityBoss 12 z podzemnej garáže na Ulici Staré Grunty, a to tým spôsobom, že mal karbobrúskou prepíliť kovovú reťaz, ktorou bola zabezpečená o stojan určený pre bicykle. Majiteľovi kolobežky tak spôsobil škodu vo výške 449 eur," priblížila hovorkyňa.



Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli polícii stotožniť muža, môžu občania nahlásiť na bezplatnom čísle polície 158. Prísť môžu tiež osobne na ktorékoľvek policajné oddelenie alebo napísať polícii na sociálnej sieti: Polícia SR – Bratislavský kraj.