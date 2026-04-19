Nedela 19. apríl 2026
Bratislavská polícia vyšetruje nález tela neznámeho muža v rieke Dunaj

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Bratislavská polícia v nedeľu v poobedňajších hodinách prijala oznam o náleze tela v rieke Dunaj. Policajné hliadky na mieste zistili, že ide o osobu mužského pohlavia neznámej totožnosti. Udalosť je v štádiu vyšetrovania. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Dnes v poobedňajších hodinách sme na linke 158 prijali oznam o náleze tela v rieke Dunaj. Hliadky piateho bratislavského okresu udalosť preverili, hodnovernosť oznámenia potvrdili a na mieste zistili, že ide o osobu mužského pohlavia neznámej totožnosti,“ spresnila hovorkyňa.
