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Bratislavská polícia vyšetruje podvod s kryptomenou, obeťou bol senior
Poškodený prišiel trestný čin nahlásiť v stredu (4. 11.).
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Sedemdesiatšesťročný senior prišiel v dôsledku podvodu s kryptomenou o 9300 eur. Prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Bratislave V. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Poškodený prišiel trestný čin nahlásiť v stredu (4. 11.). „Jeho oznam začal informáciou o jeho telefonickom kontaktovaní za účelom výnosu z investovania do kryptomeny neznámym páchateľom. Otázkami k platobným kartám a bankám sa neznámy páchateľ dostal k údajom kariet a do internetbankingu, ktoré neskôr využil na prevod peňazí v celkovej výške 9300 eur,“ ozrejmili policajti.
V tejto súvislosti vyzývajú občanov na obozretnosť. „Za žiadnych okolností neposkytujte žiadne údaje z platobnej karty ako - číslo karty, údaj o platnosti karty, CVV alebo prístupové heslá do internetbankingu,“ upozornila polícia. V prípade telefonátu neznámej osoby radia pýtať sa, volať známym alebo polícii na číslo 158. „Môže ísť o podvod. Buďte obozretní, nedôverujte neznámym osobám, ktoré vás telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú a tlačia vás do úkonov, ktoré nie sú podľa vás v poriadku. Pri podozrivých volaniach okamžite prerušte hovor,“ zdôraznila polícia.
Poškodený prišiel trestný čin nahlásiť v stredu (4. 11.). „Jeho oznam začal informáciou o jeho telefonickom kontaktovaní za účelom výnosu z investovania do kryptomeny neznámym páchateľom. Otázkami k platobným kartám a bankám sa neznámy páchateľ dostal k údajom kariet a do internetbankingu, ktoré neskôr využil na prevod peňazí v celkovej výške 9300 eur,“ ozrejmili policajti.
V tejto súvislosti vyzývajú občanov na obozretnosť. „Za žiadnych okolností neposkytujte žiadne údaje z platobnej karty ako - číslo karty, údaj o platnosti karty, CVV alebo prístupové heslá do internetbankingu,“ upozornila polícia. V prípade telefonátu neznámej osoby radia pýtať sa, volať známym alebo polícii na číslo 158. „Môže ísť o podvod. Buďte obozretní, nedôverujte neznámym osobám, ktoré vás telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú a tlačia vás do úkonov, ktoré nie sú podľa vás v poriadku. Pri podozrivých volaniach okamžite prerušte hovor,“ zdôraznila polícia.