Bratislavská polícia vyzýva demonštrantov na pokojný protest

Bratislava 4. augusta (TASR) - Mestská polícia Bratislava vyzýva ľudí, ktorí sa chcú zúčastniť vo štvrtok (5. 8.) protestov v hlavnom meste, aby svoj názor prišli vyjadriť v pokoji a zdržali sa aktivít, ktoré by strpčili život ľuďom v Bratislave. Pre demonštrácie mestská polícia (MsP) posilní výkon svojej služby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.



Mestská i štátna polícia na stretnutí krízového štábu prerokovala opatrenia na najbližšie dni aj s predstaviteľmi hlavného mesta a bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. "Výkon služby mestskej polície v rámci bezpečnostného opatrenia bude oproti minulotýždňovému protestu výrazne posilnený. Mestskí policajti budú dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku v oblasti protestu, ale aj na ďalších miestach, kde je predpoklad zhromažďovania väčšieho počtu ľudí," uviedla Krajčovičová. Polícia deklaruje, že v prípade, ak by došlo k narušeniu verejného poriadku či k páchaniu inej protiprávnej činnosti, tak je pripravená zakročiť formou intervenčného zásahu poriadkových jednotiek.



Mestská polícia zároveň informuje o posilnení aj monitoringu bratislavských verejných priestorov prostredníctvom mestského kamerového systému. "Zábery z neho umožnia efektívne reagovať hliadkam a zasiahnuť na miestach, kde vznikajú konfliktné situácie alebo dochádza k porušovaniu verejného poriadku. Taktiež umožnia spätne dohľadať a identifikovať páchateľov," uviedla Krajčovičová. Mestský kamerový systém je prístupný aj štátnej polícii a jeho zložkám.



Obyvateľov Bratislavy mestská polícia vyzýva, aby si, ak je to možné, neplánovali aktivity na miestach a v okolí protestov, a to najmä z dôvodu možných služobných zákrokov polície. Aj bratislavská štátna polícia deklaruje, že chystá pre avizované protesty bezpečnostné opatrenia. Vo štvrtok a piatok (6. 8.) mestská časť Staré Mesto z bezpečnostných dôvodov opäť zatvorí Grasalkovičovu (Prezidentskú) záhradu.



V centre Bratislavy sa bude vo štvrtok opäť protestovať proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Demonštranti na sociálnych sieťach informujú, že chcú od rána protestovať pred Úradom vlády SR i pred Prezidentským palácom. Avizujú tiež, že chcú opäť zablokovať dôležité komunikácie v hlavnom meste.