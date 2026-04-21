Bratislavská polícia vyzýva kolobežkárov, aby dbali na bezpečnosť
Jazdu by mali prispôsobiť svojim schopnostiam, stavu vozovky a aktuálnej dopravnej situácii.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Polícia od začiatku roka eviduje na území Bratislavského kraja doposiaľ šesť dopravných nehôd s účasťou kolobežkára, pričom v polovici prípadov boli vinníkmi práve oni. Policajti v tejto súvislosti vyzývajú kolobežkárov, aby dbali na svoju bezpečnosť i bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s účasťou kolobežkára patrili podľa polície najmä nerešpektovanie dopravného značenia „Daj prednosť v jazde!“ vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, nevenovanie sa plne vedeniu vozidla, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam a nesledovanie situácie v cestnej premávke.
Polícia preto vyzýva kolobežkárov, aby predovšetkým používali ochranné prvky vrátane prilby a reflexných doplnkov, rešpektovali dopravné značenie a svetelnú signalizáciu a plne sa venovali vedeniu kolobežky. Jazdu by mali zároveň prispôsobiť svojim schopnostiam, stavu vozovky a aktuálnej dopravnej situácii. Policajti zároveň upozorňujú na potrebu sledovania situácie v cestnej premávke, predvídania správania ostatných účastníkov a zdržania sa jazdy pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
