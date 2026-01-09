< sekcia Regióny
Bratislavská polícia vyzýva vodičov jazdiť opatrne
Policajti tiež pripomínajú nutnosť dodržiavať používanie predpísaného osvetlenia na vozidlách.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Bratislavskí dopravní policajti v súvislosti s aktuálnym počasím apelujú na vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili poveternostným podmienkam a zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť v cestnej premávke. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
Policajti tiež pripomínajú nutnosť dodržiavať používanie predpísaného osvetlenia na vozidlách. „Je potrebné, aby vodiči používali stretávacie svetlá a mali očistené svetlomety,“ zdôraznila Šimková.
