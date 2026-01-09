Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bratislavská polícia vyzýva vodičov jazdiť opatrne

.
Na snímke polícia. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti tiež pripomínajú nutnosť dodržiavať používanie predpísaného osvetlenia na vozidlách.

Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Bratislavskí dopravní policajti v súvislosti s aktuálnym počasím apelujú na vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili poveternostným podmienkam a zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť v cestnej premávke. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

Policajti tiež pripomínajú nutnosť dodržiavať používanie predpísaného osvetlenia na vozidlách. „Je potrebné, aby vodiči používali stretávacie svetlá a mali očistené svetlomety,“ zdôraznila Šimková.



