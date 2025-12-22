< sekcia Regióny
Bratislavská polícia zadržala a obvinila muža, mal predávať drogy
Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na mužovo vzatie do väzby.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Bratislavskí kriminalisti zadržali vo štvrtok (18. 12.) a následne obvinili 45-ročného muža. Mal nakupovať a predávať heroín a metamfetamín v mestskej časti Petržalka i na iných miestach hlavného mesta. Muža zadržali v jeho petržalskom byte, kde policajti našli ďalšie drogy. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V bolo 45-ročnému Andrejovi vznesené obvinenie pre zločin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky a zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, za čo mu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody vo výške sedem až 15 rokov,“ priblížili policajti.
Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na mužovo vzatie do väzby. Sudca mu vyhovel a muža tak budú vyšetrovať väzobne.
