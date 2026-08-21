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TISÍCOVÉ ŠKODY: Zadržali páchateľa majetkovej trestnej činnosti
Páchateľovi majetkovej trestnej činnosti sa podarilo do zadržania odčerpať 5000 litrov, pričom kapacita nákladného vozidla bola prispôsobená na odčerpanie až 20.000 litrov.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Policajti bratislavskej kriminálnej polície vykonávali 18. augusta okolo 2.00 h operatívno-pátraciu činnosť v spolupráci s firmou zabezpečujúcou prepravu nafty v produktovode v okrese Senec, kde malo dochádzať k majetkovej trestnej činnosti. Na odpočívadle diaľnice D1 policajti bratislavskej kriminálky obmedzili na osobnej slobode jednu osobu spolu s nákladným vozidlom a rôznym príslušenstvom potrebným na odčerpávanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Páchateľovi majetkovej trestnej činnosti sa podarilo do zadržania odčerpať 5000 litrov, pričom kapacita nákladného vozidla bola prispôsobená na odčerpanie až 20.000 litrov. „Celková škoda spôsobená konaním 21-ročného V. S. bola vyčíslená na približne 37.500 eur,“ priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa.
V rámci procesných úkonov 20. augusta vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície vzniesol obvinenie 21-ročnému V. S., občanovi Ukrajiny, pre zločin krádeže v štádiu pokusu spáchaný formou spolupáchateľstva. „Po vznesení obvinenia podal vyšetrovateľ podnet na väzobné stíhanie obvineného, na základe ktorého vzal sudca Okresného súdu Pezinok obvineného do väzby,“ dodala Šimková.
Páchateľovi majetkovej trestnej činnosti sa podarilo do zadržania odčerpať 5000 litrov, pričom kapacita nákladného vozidla bola prispôsobená na odčerpanie až 20.000 litrov. „Celková škoda spôsobená konaním 21-ročného V. S. bola vyčíslená na približne 37.500 eur,“ priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa.
V rámci procesných úkonov 20. augusta vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície vzniesol obvinenie 21-ročnému V. S., občanovi Ukrajiny, pre zločin krádeže v štádiu pokusu spáchaný formou spolupáchateľstva. „Po vznesení obvinenia podal vyšetrovateľ podnet na väzobné stíhanie obvineného, na základe ktorého vzal sudca Okresného súdu Pezinok obvineného do väzby,“ dodala Šimková.