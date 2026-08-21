Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. august 2026Meniny má Jana
< sekcia Regióny

TISÍCOVÉ ŠKODY: Zadržali páchateľa majetkovej trestnej činnosti

.
Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Páchateľovi majetkovej trestnej činnosti sa podarilo do zadržania odčerpať 5000 litrov, pričom kapacita nákladného vozidla bola prispôsobená na odčerpanie až 20.000 litrov.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Policajti bratislavskej kriminálnej polície vykonávali 18. augusta okolo 2.00 h operatívno-pátraciu činnosť v spolupráci s firmou zabezpečujúcou prepravu nafty v produktovode v okrese Senec, kde malo dochádzať k majetkovej trestnej činnosti. Na odpočívadle diaľnice D1 policajti bratislavskej kriminálky obmedzili na osobnej slobode jednu osobu spolu s nákladným vozidlom a rôznym príslušenstvom potrebným na odčerpávanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Páchateľovi majetkovej trestnej činnosti sa podarilo do zadržania odčerpať 5000 litrov, pričom kapacita nákladného vozidla bola prispôsobená na odčerpanie až 20.000 litrov. „Celková škoda spôsobená konaním 21-ročného V. S. bola vyčíslená na približne 37.500 eur,“ priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa.

V rámci procesných úkonov 20. augusta vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície vzniesol obvinenie 21-ročnému V. S., občanovi Ukrajiny, pre zločin krádeže v štádiu pokusu spáchaný formou spolupáchateľstva. „Po vznesení obvinenia podal vyšetrovateľ podnet na väzobné stíhanie obvineného, na základe ktorého vzal sudca Okresného súdu Pezinok obvineného do väzby,“ dodala Šimková.


.

Neprehliadnite

Raši: Na dátum 21. augusta 1968 nesmieme zabudnúť

Bocian Max na výlete: Ornitológovia sledovali jeho púť. Kam doletel?

SLEDUJEME: Búrky komplikujú dopravu, spôsobili viaceré škody

PJONTEK: Inline rýchlokorčuľovanie má olympijský potenciál